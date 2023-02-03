«Сергей готов к вопросам». Журналистка пошутила о приезде сына Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй прибыл на Матч звёзд НХЛ, где, помимо выступления в сборной Столичного дивизиона, примет участие в двух конкурсах мастерства — на самый сильный бросок и самый красивый буллит.



Вместе с Александром на звёздный уикенд прибыла его семья, включая старшего сына Сергея, который, по словам самого Овечкина, будет во время мероприятия находиться «за кулисами» хоккейного шоу — в том числе и в раздевалке сборной Столичного дивизиона.

«Сергей готов к вопросам», — опубликовала фотографию старшего сына Овечкина журналистка Саманта Пелл на своей странице в социальной сети.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.



Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и по два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.