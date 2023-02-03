Овечкин: по завершении карьеры мы с Кросби выпьем пару кружек пива и поговорим обо всём

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с канадским нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Я думаю, что он всё ещё наслаждается игрой в хоккей. Так же, как и я всё ещё получаю удовольствие от хоккея. Почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, то просто выпьем вместе пару кружек пива и поговорим обо всём, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами двумя, между двумя клубами. Думаю, это здорово для самой игры.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если он достигает каких-то рекордов, я звоню или посылаю ему сообщение с поздравлениями. Первые пару лет у нас были совсем другие отношения. Мы были молодыми, но теперь повзрослели», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.



Овечкин и Кросби примут участие в конкурсе на самый красивый буллит. Сообщается, что хоккеисты могут исполнить бросок вместе. Напомним, Овечкин является трёхкратным победителем номинации на самый красивый буллит. Российский нападающий становился лучшим в 2008, 2009 и 2011 году.