Капризов и Свечников примут участие в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ
Поделиться
Стали известны участники конкурса Матча звёзд НХЛ-2023 в забеге на скорость. Хоккеисты пробегут один круг по площадке на время.
В конкурсе примут участие Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Свечников («Каролина»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Дилан Ларкин («Детройт»), Кайл Макар («Колорадо») и Чендлер Стивенсон («Вегас»).
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.
Напомним, в этом году в Матче звёзд НХЛ примут участие рекордное количество россиян — девять хоккеистов, трое из которых голкиперы. Капризов во второй раз примет участие в Матче звёзд НХЛ, Свечников сыграет впервые.
Новость по темеКучеров, Капризов и Овечкин — в топ-25 лучших хоккеистов текущего сезона НХЛ по версии TSN
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
09:59
-
09:38
-
09:22
-
08:55
-
08:25
-
07:55
-
01:45
-
00:55
-
00:50
- 2 февраля 2023
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:27
-
22:17
-
22:02
-
21:41
-
21:33
-
21:14
-
20:44
-
20:11
-
19:46
-
19:25
-
19:05
-
18:44
-
18:10
-
17:50
-
17:33
-
17:16
-
17:01
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
16:06
-
15:50
-
15:39
Партнерский контент