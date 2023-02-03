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Капризов и Свечников примут участие в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ

Капризов и Свечников примут участие в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ
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Стали известны участники конкурса Матча звёзд НХЛ-2023 в забеге на скорость. Хоккеисты пробегут один круг по площадке на время.

В конкурсе примут участие Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Свечников («Каролина»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Дилан Ларкин («Детройт»), Кайл Макар («Колорадо») и Чендлер Стивенсон («Вегас»).

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Напомним, в этом году в Матче звёзд НХЛ примут участие рекордное количество россиян — девять хоккеистов, трое из которых голкиперы. Капризов во второй раз примет участие в Матче звёзд НХЛ, Свечников сыграет впервые.

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