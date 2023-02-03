«Трактор» выпустил видеоролик о назначении Алексея Волкова генеральным менеджером клуба
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Генеральным менеджером «Трактора» назначен Алексей Волков. Как стало известно «Чемпионату», экс-генменеджер «Авангарда» приступит к своим обязанностям 1-ого марта.
Пресс-служба челябинского клуба подготовила видеоролик под названием «Генеральный менеджер» — захватывающий триллер о нелёгком, но верном выборе хоккейного клуба «Трактор».
Права на видео принадлежат ХК «Трактор» Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале клуба.
Напомним, 14 ноября «Авангард» объявил об отставке с поста генерального менеджера Алексея Волкова. Специалист пришёл в «Авангард» в 2021 году. В апреле того же года «ястребы» выиграли Кубок Гагарина.
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