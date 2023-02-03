Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, почему стал играть под 47-м номером.
«Я всегда играл под 22-м номером, в том числе в сборной на юниорском и молодёжных чемпионатах мира. Я приехал в тренировочный лагерь в «Нэшвилле». Были первые выставочные игры. Как правило, молодых не спрашивают, какой номер ты хочешь взять. Прихожу на двухсторонку, у меня в раздевалке висит 47-й номер. Ну ладно, взял майку, одел и пошёл на игру. Потом я понимаю, что у нас в команде есть Джордан Туутуу, который играет под 22-м номером. У него ещё фамилия созвучная с номером «ту-ту». Я думаю, ну куда, всё, забудь.
Потом я уехал в Квебек и отыграл там год под 22-м номером. Когда вернулся обратно в Нэшвилл, мне опять дали 47-й номер. За меня выбрал менеджер по экипировке. Потом меня отправили в фарм-клуб, где я два месяца отыграл под 22-м номером — но в «Нэшвилле» всегда играл под 47-м. Когда приехал в Уфу, 22-й номер был занят Андреем Таратухиным, и я взял себе 47-й. Так под ним и в сборной остался», — сказал Радулов в интервью Youtube-каналу «Скользкий лёд».
В текущем сезоне КХЛ Радулов провёл 52 матча, в которых набрал 42 (20+22) очка.
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