Радулов — двигатель для КХЛ. Он раздражает и восхищает — это сочетание украшает лигу

Если Александр Радулов решит заканчивать карьеру, то в офисе КХЛ придётся незамедлительно объявить пожарную тревогу. Все отделы лиги должны включиться в разработку идеи на миллион — как удержать Радулова. Выписать дополнительный контракт, повсеместно вывести из обращения 47-й номер или учредить индивидуальный приз его имени — подойдут любые законные и хоть сколько-нибудь доступные средства.

Радулов столкнулся с невероятным потоком критики ещё до того, как вернулся в Россию. Ветерана «опускали» на протяжении всего предыдущего сезона: казалось, потерявший в скорости и словно разучившийся забивать Александр летел домой зарабатывать деньги.



Когда сезон в КХЛ стартовал, стало только хуже: Радулов оказался в эпицентре громкого скандала. Звёздный «Ак Барс» необъяснимо «сыпался» в матчах с самыми неискушёнными соперниками, а хоккеисту приписывали конфликты с партнёрами и Олегом Знарком. Изнутри разногласия лишь подогревали: в конце октября главный тренер отцепил нападающего от основного состава, хотя в тот момент Радулов шёл (и сейчас идёт) первым в командном списке бомбардиров.

Александр Радулов и Олег Знарок Фото: photo.khl.ru

В октябре Радулов подробно объяснил «Чемпионату» личное отношение к сложившейся ситуации: «Я приходил, чтобы каждый день просто делать свою работу. И я до сих пор это делаю и буду это делать, пока играю в хоккей, потому что люблю эту игру. Я буду работать и отдаваться полностью, пока выхожу на лёд.

Видимо, я чем-то обидел кого-то, но просто не понимаю чем. Не надо меня выставлять плохим. Знаю, что я очень эмоциональный, могу что-то резкое сказать, но я очень отходчивый и всегда способен на диалог… Сейчас для многих людей, которые не знают истинного положения дел, всё выглядит так, что во мне что-то не так. Но нас всех брали сюда давать результат, и я прикладываю все усилия, чтобы он был! А даже если сейчас посмотреть на статистику, то она не выглядит плохой».

Почти каждая цитата из осеннего интервью звенит неравнодушием, и эта именно та черта, которая делает Радулова не просто уникальным игроком КХЛ, а её явлением. Трудно упрекнуть других хоккеистов в отсутствии самозабвенной привязанности к игре, но тот уровень, на котором она проявляется в Александре, недосягаем.



Вчера, 25 января, Радулов устроил настоящий театральный спектакль на льду «Уфа-Арены». Казанцы пропустили быстрый гол во втором периоде и тут же сникли — забыли о существовании чужих ворот и со всё большим трудом охраняли свои. Тогда на авансцену вышел Радулов: стянул шлем с Кадейкина, разозлил Тимкина, спародировал Панина, подтолкнул вратаря Ежова.

Многие обязательно назовут действия Радулова грязными. Но, очевидно, именно он повысил градус «зелёного дерби» и именно он привлёк к игре дополнительное внимание. Став свидетелем экстраординарных событий, стадион разрывался от самоотверженных криков: «Уфа, Уууфааа», а на ветках с хоккейными новостями вспыхнуло пламя из комментариев.



Показательно, что сам Александр после матча говорил ровно в том же ключе: хоккей для зрителей, хоккей должен интересовать их и нравиться им, хоккей = шоу. «Я думаю, болельщикам игра понравилась, а это самое главное. Почаще бы была такая атмосфера в нашей лиге, это заводит и игроков, и болельщиков, и всех зрителей. Люди начинают больше любить хоккей, это здорово», — сказал Радулов.

Вряд ли видео с участием Александра помогут вам достойно воспитать детей. Поступки форварда по ходу встречи не выглядели образцом джентльменского поведения, но и опасную грань он не перешёл. Тычок Ежова не нёс вместе с собой опасности для здоровья вратаря, в спонтанном бою с Кадейкиным всё было открыто и по-честному, а гримасы могли пошатнуть только психику. У Панина, впрочем, всё осталось на месте. «Радулов был больше на себя похож. Мне обидно? Да с чего?» — сказал защитник постфактум. Сравните инструменты из багажа Радулова и выходки Дмитрия Воронкова. Пихнуть игрока в спину, когда тот находится у борта, а сирена уже прозвучала, — вот это пример дистиллированной и неуместной жестокости.



Кроме того, вместе со стартом третьего периода Радулов трансформировался в обратную сторону. Вернувшись в тело хоккеиста, он оказался главным созидателем «Ак Барса» в решающие моменты игры. Забить Александру не удалось, но большинство нападающих команды не показали и части той активности, которой кипел Радулов. Периодически более-менее такая картина проявляется в игре «барсов» в течение всего сезона. Нескончаемая энергия 47-го — их перманентное свойство в этом сезоне. Лучший бомбардир коллектива, лидер по игровому времени, проценту голевых бросков, Радулов влияет на свою команду так, как не влияет больше никто.

Александр Радулов Фото: photo.khl.ru

После свистка Радулов превратился в самого мирного человека на планете. «Что было с Кадейкиным? Мы столкнулись, ему что-то не понравилось, мне не понравилось – сцепились. Это же хоккей, а не какой-то бесконтактный вид спорта. Что с Паниным? Вообще ничего не произошло. Это просто эмоции, не более того. Что с Ежовым? Нам показалось, что он едет на нас, столкнулись. Судьи посчитали, что это удаление, им виднее, а я не хочу их обсуждать. Им и так тяжело». Способность вовремя остановиться, вот так, в одночасье закончить войну — тоже многое говорит о человеке.

Впрочем, запал Радулова может сыграть и против «Ак Барса». Казанцы уступили принципиальному сопернику, а распалившиеся под влиянием Радулова уфимцы, напротив, одержали самую эмоциональную победу в сезоне. Практика показывает: сильные команды рождаются именно в таких противостояниях. Успешный опыт наверняка даст «Салавату» уверенность на следующие игры. И кто знает, может, юлаевцам ещё придётся поблагодарить Радулова как внешнюю силу, против которой можно сплотиться.



Нейтрального зрителя разочаровывает только одно: если лига сделала круг и оказалась с тем же человеком в статусе главной звезды, что и 10 лет назад, значит, с лигой что-то не так.