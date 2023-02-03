Нападающий «Ак Барса» Радулов: когда проигрываю, меня это очень сильно задевает и бесит

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов ответил, почему часто нервничает на льду и имеет репутацию «злого» игрока.

«Проигрывать никогда не любил. Спорт состоит из единоборств, микродуэлей. Да, без поражений не бывает побед. Но когда проигрываешь, меня это задевает и бесит до сих пор», – сказал Радулов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд».

В текущем сезоне КХЛ Радулов провёл 52 матча, в которых набрал 42 (20+22) очка. Всего за карьеру в КХЛ на счету 36-летнего нападающего 535 матчей, в которых Радулов отметился 623 очками — забросил 213 шайб и отдал 410 результативных передач. В НХЛ Радулов провёл 524 матча и набрал 368 очков — забросил 144 шайбы и отдал 224 результативные передачи.