Кожевников: в Уфе меня удивляют завышенные ожидания от команды, надо спуститься на землю

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, то болельщики «Салавата Юлаева» имеют завышенные ожидания от команды, которая значительно ослабла по составу в сравнении с прошлыми сезонами КХЛ.

«В этом сезоне «Салават» для меня — одна из самых забавных команд. Всё началось ещё в сентябре с удивительного легионера Хо-Сэнга, который сразу же ушёл на травму и стал в КХЛ юмористической личностью. Мне кажется, и через год мы будем с улыбкой читать интервью руководителя «Салавата» о том, что Хо-Сэнг интенсивно восстанавливается и вот-вот вернётся в строй…

В Уфе меня удивляют завышенные ожидания от команды. По качеству состава на Востоке «Салават» в лучшем случае шестой — после Казани, Магнитки, Омска, Екатеринбурга и Челябинска. Там много ветеранов и молодёжи, есть недостаток мастеров среднего возраста. Тем не менее «Салават» проводит сезон без больших провалов. Но руководство клуба всё равно подвергается критике. Не совсем с ней согласен.

Башкирии нужно вернуться с небес на землю. Чем быстрее в республике забудут времена Радулова, Умарка или Хартикайнена, тем проще будет тренерскому штабу Виктора Козлова. Ведь теперь в Уфе отнюдь не самая мастеровитая команда в КХЛ. Да, молодёжь есть неплохая, ряд матчей она провела неплохо, но стабильно решать на таком уровне пока не готова. С легионерами вообще случился кадровый провал, играет только Хмелевски. Если бы не вратарь Ежов, который проводит лучший за последние годы сезон, и пятого-шестого места у «Салавата» не было бы. В такой ситуации Козлов быстро понял, что Уфа обречена играть экономно, с акцентом на оборону. Сравните её атаку с казанской, магнитогорской или омской — и сделайте выводы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

После 58 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ уфимский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конфереции. Сегодня, 3 февраля, «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА в Москве. Начало матча — в 19:30 мск.