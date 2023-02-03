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Кожевников: в Уфе меня удивляют завышенные ожидания от команды, надо спуститься на землю

Кожевников: в Уфе меня удивляют завышенные ожидания от команды, надо спуститься на землю
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, то болельщики «Салавата Юлаева» имеют завышенные ожидания от команды, которая значительно ослабла по составу в сравнении с прошлыми сезонами КХЛ.

«В этом сезоне «Салават» для меня — одна из самых забавных команд. Всё началось ещё в сентябре с удивительного легионера Хо-Сэнга, который сразу же ушёл на травму и стал в КХЛ юмористической личностью. Мне кажется, и через год мы будем с улыбкой читать интервью руководителя «Салавата» о том, что Хо-Сэнг интенсивно восстанавливается и вот-вот вернётся в строй…

В Уфе меня удивляют завышенные ожидания от команды. По качеству состава на Востоке «Салават» в лучшем случае шестой — после Казани, Магнитки, Омска, Екатеринбурга и Челябинска. Там много ветеранов и молодёжи, есть недостаток мастеров среднего возраста. Тем не менее «Салават» проводит сезон без больших провалов. Но руководство клуба всё равно подвергается критике. Не совсем с ней согласен.

Башкирии нужно вернуться с небес на землю. Чем быстрее в республике забудут времена Радулова, Умарка или Хартикайнена, тем проще будет тренерскому штабу Виктора Козлова. Ведь теперь в Уфе отнюдь не самая мастеровитая команда в КХЛ. Да, молодёжь есть неплохая, ряд матчей она провела неплохо, но стабильно решать на таком уровне пока не готова. С легионерами вообще случился кадровый провал, играет только Хмелевски. Если бы не вратарь Ежов, который проводит лучший за последние годы сезон, и пятого-шестого места у «Салавата» не было бы. В такой ситуации Козлов быстро понял, что Уфа обречена играть экономно, с акцентом на оборону. Сравните её атаку с казанской, магнитогорской или омской — и сделайте выводы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

После 58 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ уфимский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конфереции. Сегодня, 3 февраля, «Салават Юлаев» сыграет с ЦСКА в Москве. Начало матча — в 19:30 мск.

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