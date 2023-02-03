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«Вашингтон» продлил контракт с партнёром Овечкина по звену на пять лет и $ 25 млн

«Вашингтон» продлил контракт с партнёром Овечкина по звену на пять лет и $ 25 млн
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«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с 25-летним нападающим Диланом Строумом.

Отмечается, что новый контракт подписан на пять лет. В среднем за год канадский форвард будет получать $ 5 млн. Общая сумма сделки со Строумом составит $ 25 млн.

Отметим, что в нынешнем сезоне канадский нападающий нередко выходил в первом звене вместе с 37-летним капитаном «столичных» Александром Овечкиным. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний Строум принял участие в 52 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 36 очков.

Напомним, канадский нападающий выступает за «Вашингтон» с 2022 года.

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