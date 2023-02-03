Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом».



«Каждая игра на результат, в сегодняшнем матче была задача добиться результата. Что-то получалось, в какие-то моменты здорово играли в атаке, понимали, что соперник хорошо уходит в контратаку, важно было не пропустить эти моменты. Создали свои, реализовали.



Договорились перед третьим периодом сыграть по счёту, но не уходить в глухую оборону, стараться контролировать шайбу. Соперник где-то поддавил, активно сыграл, первую половину периода больше оборонялись. Ребята молодцы, за счёт воли и самоотдачи довели игру до победы.



Не было опасения отдавать сопернику пространство после трёх камбэков в Челябинске? У нас нет такого, хотим всегда создавать плотность по всей площадке, но не всегда это получается, где-то инициатива переходит от одной команды к другой. Конечно, разбираем каждый матч и здесь учли предыдущий опыт.



Калинин снова в первом звене? Один из ведущих игроков [Антон Бурдасов] получил травму, пробовали Максима Шабанова, но вернулись к старым сочетаниям, считаем, что они более эффективны.



Контактировал ли с Алексеем Волковым? Ещё нет, возможно, после поездки обязательно встретимся и поговорим», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.