Российский вратарь «Айлендерс» прокомментировал слухи об отношениях с Марго Робби

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал слухи об отношениях с известной австралийской актрисой Марго Робби.

«На знаменитом сайте TMZ написано, что я стал встречаться с Марго Робби? Да ладно, пришлите ссылку скорее.



Знаю, кто она? Да, снималась в фильме «Волк с Уолл-стрит». Но, вероятно, люди что-то напутали. Она же фанатка «Рейнджерс», всё время на их матчах сидела в майке Лундквиста. Сейчас, вероятно, в майке Игоря Шестёркина.



Неправда, получается? Нет, я с ней незнаком», — приводит слова Сорокина «Спорт-экспресс».

Отметим, что Робби преимущественно известна своими появлениями в «Волк с Уолл-стрит» (2013), «Тарзан. Легенда» и «Отряде самоубийц» (2016). Марго является одним из главных лиц киновселенной DC, она играет роль Харли Квинн. Летом выйдет один из самых ожидаемых фильмов 2023 года «Барби», где она сыграла главную роль.