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ЦСКА переиграл «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в три гола

ЦСКА переиграл «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в три гола
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Григоренко (Карнаухов, Рейдеборн) – 14:42 (4x5)   2:0 Светлаков (Григоренко, Нестеров) – 33:59 (5x5)   3:0 Плотников (Калиниченко, Классон) – 41:24 (5x5)   3:1 Дроздов (Науменков, Хмелевски) – 46:50 (5x5)   3:2 Хмелевски (Мёрфи, Мухамадуллин) – 53:37 (6x4)   4:2 Каменев (Мамин) – 56:56 (5x5)

На 15-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Павел Карнаухов и Адам Рейдеборн. На 34-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество ЦСКА. На 42-й минуте Сергей Плотников забросил третью шайбу в ворота «Салавата». На 47-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол. На 54-й минуте Александр Хмелевски сократил отставание до минимума, но на 57-й минуте Владислав Каменев вновь вернул разрыв в два гола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 февраля в Москве сыграет с «Барысом». «Салават» 7 февраля примет московских армейцев.

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