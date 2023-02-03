ЦСКА переиграл «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в три гола

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

На 15-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Павел Карнаухов и Адам Рейдеборн. На 34-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество ЦСКА. На 42-й минуте Сергей Плотников забросил третью шайбу в ворота «Салавата». На 47-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол. На 54-й минуте Александр Хмелевски сократил отставание до минимума, но на 57-й минуте Владислав Каменев вновь вернул разрыв в два гола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 февраля в Москве сыграет с «Барысом». «Салават» 7 февраля примет московских армейцев.