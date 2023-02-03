Радулов выбил форварду СКА Зыкову большое количество зубов после силового приёма

Российский нападающий СКА Валентин Зыков лишился большого количества зубов после силового приёма форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

На первой минуте встречи хоккеист армейцев на большой скорости попытался перехватить шайбу у опытного игрока казанцев. Тем не менее Радулов не растерялся и встретил Зыкова сокрушительным силовым приёмом. Нападающий СКА рухнул на лёд и не смог продолжить матч, покинув площадку. Хоккеист отыграл всего лишь 24 секунды.

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Напомним, сегодня, 3 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).