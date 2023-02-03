Радулов выбил форварду СКА Зыкову большое количество зубов после силового приёма
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Российский нападающий СКА Валентин Зыков лишился большого количества зубов после силового приёма форварда «Ак Барса» Александра Радулова.
На первой минуте встречи хоккеист армейцев на большой скорости попытался перехватить шайбу у опытного игрока казанцев. Тем не менее Радулов не растерялся и встретил Зыкова сокрушительным силовым приёмом. Нападающий СКА рухнул на лёд и не смог продолжить матч, покинув площадку. Хоккеист отыграл всего лишь 24 секунды.
Напомним, сегодня, 3 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).
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