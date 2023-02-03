Никишин побил рекорд КХЛ по количеству очков за сезон среди российских защитников

Защитник СКА Александр Никишин набрал три очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Хоккеист забил гол и отдал две результативные передачи.
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, Никишин довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 49 (10+39) очков. Таким образом, игрок СКА побил рекорд результативности среди российских защитников в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало бывшему защитнику «Салавата Юлаева» Кириллу Кольцову, который набрал 48 (18+30) баллов в сезоне-2014/2015.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).
- 3 февраля 2023
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