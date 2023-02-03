Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин побил рекорд КХЛ по количеству очков за сезон среди российских защитников

Никишин побил рекорд КХЛ по количеству очков за сезон среди российских защитников
Комментарии

Защитник СКА Александр Никишин набрал три очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Хоккеист забил гол и отдал две результативные передачи.

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, Никишин довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 49 (10+39) очков. Таким образом, игрок СКА побил рекорд результативности среди российских защитников в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало бывшему защитнику «Салавата Юлаева» Кириллу Кольцову, который набрал 48 (18+30) баллов в сезоне-2014/2015.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).

Новость по теме
СКА уверенно обыграл «Ак Барс» в матче с 11 голами, у Эмиля Галимова покер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023