Капризов подписал фанату огромную купюру на миллион долларов со своим изображением

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал фанату огромную купюру номиналом один миллион долларов со своим изображением.

Фото было опубликовано на клубной страничке в «Твиттере».

Отметим, что некоторое время назад Кирилл Капризов получил прозвище «долларовый Кирилл». Годовая заработная плата российского форварда в «Миннесоте» составляет € 9 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Капризова 27 заброшенных шайб и 32 результативные передачи в 48 матчах за клуб.

«Миннесота» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 58 очков в 48 матчах. Следующий матч команда проведёт с «Аризоной Койотс». Игра состоится 7 февраля и начнётся в 4:00 мск.