Эмоции Овечкина-младшего после буллита вместе с папой и Кросби. Видео

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, его сын Сергей и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поучаствовали в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ — 2023. Появилось видео эмоций Овечкина-младшего после данного момента.

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Напомним, оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкина, который реализовал буллит в стиле нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. В последующем за свой буллит Овечкины и Кросби получили 40 очков.

На счету Александра Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах за клуб в нынешнем сезоне.

Матч звёзд в 2023 году принимает «Флорида Пантерз». Само мероприятие проходит на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля.