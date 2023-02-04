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«Амур» одержал волевую победу в матче с «Авангардом», забросив три шайбы в третьем периоде

«Амур» одержал волевую победу в матче с «Авангардом», забросив три шайбы в третьем периоде
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

На 30-й минуте счёт в матче открыл форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко, которому сегодня исполнилось 19 лет. Спустя четыре минуты преимущество гостей удвоил Александр Дергачёв. «Амур» начал своё возвращение в игру с гола Якова Рылова на 42-й минуте матча. Через четыре минуты Александр Шаров сравнял счёт. Судьи долго смотрели повтор гола на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но засчитали шайбу. Победный гол в матче за пять с небольшим минут до конца третьего периода забил Станислав Бочаров. Отметим, что в матче не принимало участие первое звено омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Мирошниченко (Малыхин, Киселевич) – 29:39 (5x5)   0:2 Дергачёв (Пайгин) – 33:38 (5x5)   1:2 Рылов (Барулин) – 41:17 (5x5)   2:2 Шаров (Корягин, Дубакин) – 45:45 (5x5)   3:2 Бочаров (Турбин, Барулин) – 54:42 (5x5)

«Амур» повторно обыграл «Авангард» и вновь занял восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Омский клуб закончил выездную серию по Дальнему Востоку с одной победой в четырёх матчах.

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