«Амур» одержал волевую победу в матче с «Авангардом», забросив три шайбы в третьем периоде

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.
На 30-й минуте счёт в матче открыл форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко, которому сегодня исполнилось 19 лет. Спустя четыре минуты преимущество гостей удвоил Александр Дергачёв. «Амур» начал своё возвращение в игру с гола Якова Рылова на 42-й минуте матча. Через четыре минуты Александр Шаров сравнял счёт. Судьи долго смотрели повтор гола на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но засчитали шайбу. Победный гол в матче за пять с небольшим минут до конца третьего периода забил Станислав Бочаров. Отметим, что в матче не принимало участие первое звено омичей.
«Амур» повторно обыграл «Авангард» и вновь занял восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Омский клуб закончил выездную серию по Дальнему Востоку с одной победой в четырёх матчах.
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