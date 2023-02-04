Леонтьев — о «Нефтехимике» и плей-офф: посмотрите на Дальний Восток, как играют команды

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев похвалил подопечных за игру в матче со «Спартаком» (3:2) и прокомментировал борьбу команд за попадание в плей-офф КХЛ.

«Парни — молодцы! Конечно, мы начали первый период неважно, с удалений. Хорошо, что выстояли и потом начали налаживать свою игру. Забили хорошие голы. В концовке, конечно, расслабились и пропустили, но в целом по игре, по накалу, по тому, что обеим командам были нужны эти очки и победа, чувствовалось. Этот нерв прямо сквозил, поэтому эта победа ещё более ценна и дорога, тем более в игре со «Спартаком», который тоже сражается за плей-офф. Все болельщиков нашей команды поздравляю с победой!

Ощущается ли в раздевалке какое-то давление борьбы за плей-офф? Атмосфера очень хорошая. С психологической уверенностью всё нормально, и не было проблем с этим на протяжении всего сезона. Вы правильно заметили, что у нас идёт серия с очками, но вы не забывайте, что в начале сезона у нас была серия без очков. Поэтому нам всё это надо восполнять. Нагоняем уже весь сезон, а то, что мы чередуемся в восьмёрке, так вы посмотрите на Дальний Восток, как там команды играют. Вот так и боремся, сражаемся», — цитирует Леонтьева пресс-служба нижнекамского клуба.

После сегодняшней победы «Амура» в матче с «Авангардом» (3:2) «Нефтехимик» вновь покинул зону плей-офф в таблице Восточной конференции КХЛ и занимает девятое место.