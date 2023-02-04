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«Металлург» официально объявил о расторжении контракта с Рябыкиным по обоюдному согласию

«Металлург» официально объявил о расторжении контракта с Рябыкиным по обоюдному согласию
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Хоккейный клуб «Металлург» и тренер Дмитрий Рябыкин расторгли контракт, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Дмитрия Анатольевича за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

Напомним, Рябыкин был уволен с поста главного тренера «Авангарда» 10 октября. Через неделю после этого «Металлург» объявил о подписании специалиста в тренерский штаб команды.

В последних 11 матчах магнитогорский клуб одержал лишь две победы и опустился на пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Металлург» проведёт 5 февраля с челябинским «Трактором».

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