«Металлург» официально объявил о расторжении контракта с Рябыкиным по обоюдному согласию
Поделиться
Хоккейный клуб «Металлург» и тренер Дмитрий Рябыкин расторгли контракт, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Дмитрия Анатольевича за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.
Напомним, Рябыкин был уволен с поста главного тренера «Авангарда» 10 октября. Через неделю после этого «Металлург» объявил о подписании специалиста в тренерский штаб команды.
В последних 11 матчах магнитогорский клуб одержал лишь две победы и опустился на пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Металлург» проведёт 5 февраля с челябинским «Трактором».
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
16:19
-
15:58
-
15:55
-
15:38
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:11
-
13:50
-
13:30
-
13:16
-
13:06
-
12:40
-
12:17
-
11:41
-
11:15
-
10:53
-
10:28
-
10:03
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:12
-
08:00
-
07:41
-
07:30
-
06:49
-
06:12
-
05:47
-
05:30
Партнерский контент