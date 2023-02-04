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В «Амуре» объяснили потрясающую волевую победу команды в матче с «Авангардом»

В «Амуре» объяснили потрясающую волевую победу команды в матче с «Авангардом»
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Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь прокомментировал волевую победу команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом». Хабаровчане проигрывали со счётом 0:2 к началу третьего периода. Тем не менее это не помешало хоккеистам «Амура» в последней двадцатиминутке отправить сразу три шайбы в ворота омичей и одержать победу.

«Приветствую всех!

Уверен, что случившееся в третьем периоде, этот характер, три гола и победа — заслуга не только самих парней, но и переполненных трибун. Огромное вам спасибо за эту потрясающую поддержку. В такие дни, как сегодня, мы чувствуем её особенно сильно!

Всех с победой!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале генерального директора «Амура».

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