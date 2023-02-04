В «Амуре» объяснили потрясающую волевую победу команды в матче с «Авангардом»
Поделиться
Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь прокомментировал волевую победу команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом». Хабаровчане проигрывали со счётом 0:2 к началу третьего периода. Тем не менее это не помешало хоккеистам «Амура» в последней двадцатиминутке отправить сразу три шайбы в ворота омичей и одержать победу.
«Приветствую всех!
Уверен, что случившееся в третьем периоде, этот характер, три гола и победа — заслуга не только самих парней, но и переполненных трибун. Огромное вам спасибо за эту потрясающую поддержку. В такие дни, как сегодня, мы чувствуем её особенно сильно!
Всех с победой!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале генерального директора «Амура».
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
16:57
-
16:32
-
16:19
-
15:58
-
15:55
-
15:38
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:11
-
13:50
-
13:30
-
13:16
-
13:06
-
12:40
-
12:17
-
11:41
-
11:15
-
10:53
-
10:28
-
10:03
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:12
-
08:00
-
07:41
-
07:30
-
06:49
-
06:12
Партнерский контент