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Кросби рассказал, что ценит в соперничестве с Овечкиным на протяжении 18 лет

Кросби рассказал, что ценит в соперничестве с Овечкиным на протяжении 18 лет
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о соперничестве с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Хоккеисты уже 18 лет выступают друг против друга — с сезона-2005/2006.

«Прежде чем мы впервые сыграли друг против друга, это уже было соперничеством. Всё было устроено таким образом с самого начала. Думаю, со временем ты понимаешь, что на льду обстановка становится жарче и напряжённее, вы оба хотите добиться успеха. Но ты ценишь игру друг против друга за то, что это продолжается так долго. Ты просто ценишь, что все эти годы спустя вы всё ещё находитесь в напряжённой гонке за плей-офф друг против друга, ценишь, что видишь, что он делает», — приводит слова Кросби ESPN.

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