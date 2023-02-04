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Овечкин и Кросби одержали победу в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ

Овечкин и Кросби одержали победу в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ
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Сегодня, 6 февраля, завершился конкурс на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ — 2023.

Победителями с 40 очками стали нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Спортсмены вышли на лёд вместе с сыном Овечкина, который сумел реализовать буллит.

Также в конкурсе принимали участие Давид Пастрняк («Бостон Брюинз», 38 очков), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 31) и Митч Марнер («Торонто Мейпл Лифс», 21).

Также 37-летний россиянин занял четвёртое место в конкурсе бросков на силу, не попав по воротам с первой попытки. Во вторую он показал скорость броска в 95,1 мили в час.

В 2018 году российский хоккеист одержал победу в конкурсе с броском в 101,3 мили в час.

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