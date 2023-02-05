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Гашек — о россиянах на Матче звёзд: хоккейный праздник? Нет! Самая отвратительная реклама

Гашек — о россиянах на Матче звёзд: хоккейный праздник? Нет! Самая отвратительная реклама
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Великий чешский голкипер НХЛ Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал приглашение и участие российских хоккеистов в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Кроме того, экс-вратарь раскритиковал заголовок статьи в чешском спортивном СМИ Sport.cz. Материал вышел с названием «Хоккейный праздник начался!»

«Хоккейный праздник? Нет! Самая отвратительная реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)! С 10 российскими хоккеистами во время Матча звёзд НХЛ. Sport.cz понимает, что этим заголовком он способствует пропаганде российской спецоперации? Это должно закончиться — через несколько дней», — говорится в сообщении.

Отметим, что Гашек ошибся в количестве российских игроков на Матче звёзд — их девять, а не 10.

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