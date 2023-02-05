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Гретцки — о возможности Овечкина побить его рекорд: мы все знаем, это вопрос времени

Гретцки — о возможности Овечкина побить его рекорд: мы все знаем, это вопрос времени
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Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его рекордом. 37-летний капитан «столичных» может обойти легендарного хоккеиста по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.

«Я думаю, мы все знаем, что это вопрос времени», — приводит слова Гретцки журналист Иан Оланд на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на фильм ESPN — «GR8TNESS».

Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру. У Овечкина действует контракт ещё три с половиной года.

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