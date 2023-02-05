Гретцки — о возможности Овечкина побить его рекорд: мы все знаем, это вопрос времени
Поделиться
Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его рекордом. 37-летний капитан «столичных» может обойти легендарного хоккеиста по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.
«Я думаю, мы все знаем, что это вопрос времени», — приводит слова Гретцки журналист Иан Оланд на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на фильм ESPN — «GR8TNESS».
Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру. У Овечкина действует контракт ещё три с половиной года.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
07:30
-
06:48
-
06:21
-
06:09
-
03:45
-
03:35
-
02:19
-
01:58
-
01:24
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:55
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 4 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:14
-
23:05
-
22:55
-
22:44
-
22:29
-
22:10
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:16
-
20:58
-
20:33
-
20:10
-
19:55
-
19:35
-
19:23
-
18:58
Партнерский контент