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Единственный гол Овечкина в Матче звёзд НХЛ. Видео

Единственный гол Овечкина в Матче звёзд НХЛ. Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в полуфинальной встрече Матча звёзд НХЛ между командами Столичного и Атлантического дивизиона.

Александр стал автором шестой и последней шайбы сборной Столичного дивизиона в этом матче. Овечкину ассистировали Адам Фокс и Сидни Кросби. Помимо заброшенной шайбы, Овечкин отметился ещё и двумя голевыми передачами.

ВИДЕО

Напомним, Атлантический дивизион обыграл Столичный дивизион. Подопечные Джима Монтгомери оказались сильнее со счётом 10:6 (4:3, 6:3).

Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.

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