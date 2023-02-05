Единственный гол Овечкина в Матче звёзд НХЛ. Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в полуфинальной встрече Матча звёзд НХЛ между командами Столичного и Атлантического дивизиона.
Александр стал автором шестой и последней шайбы сборной Столичного дивизиона в этом матче. Овечкину ассистировали Адам Фокс и Сидни Кросби. Помимо заброшенной шайбы, Овечкин отметился ещё и двумя голевыми передачами.
ВИДЕО
Напомним, Атлантический дивизион обыграл Столичный дивизион. Подопечные Джима Монтгомери оказались сильнее со счётом 10:6 (4:3, 6:3).
Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.
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