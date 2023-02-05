Стало известно, сколько составит выручка НХЛ за сезон-2022/2023
Поделиться
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился подробностями того, сколько лига заработает в текущем сезоне. Слова комиссионера были опубликованы журналистом Франком Серавалли на его страничке в «твиттере».
Беттмэн рассказал, что, по оценкам лиги, выручка в этом сезоне составит $ 6 млрд, тогда как в прошлом она была в районе $ 5,2 млрд. Данные о прибыли в текущем сезоне являются ориентировочными и могут варьироваться.
Напомним, по ходу нынешнего сезона российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. На счету российского форварда 812 заброшенных шайб. До рекорда легендарного Уэйна Гретцки российскому хоккеисту осталось забросить 82 шайбы.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
07:30
-
06:48
-
06:21
-
06:09
-
03:45
-
03:35
-
02:19
-
01:58
-
01:24
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:55
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 4 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:14
-
23:05
-
22:55
-
22:44
-
22:29
-
22:10
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:16
-
20:58
-
20:33
-
20:10
-
19:55
-
19:35
-
19:23
-
18:58
Партнерский контент