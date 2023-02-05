Стало известно, сколько составит выручка НХЛ за сезон-2022/2023

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился подробностями того, сколько лига заработает в текущем сезоне. Слова комиссионера были опубликованы журналистом Франком Серавалли на его страничке в «твиттере».

Беттмэн рассказал, что, по оценкам лиги, выручка в этом сезоне составит $ 6 млрд, тогда как в прошлом она была в районе $ 5,2 млрд. Данные о прибыли в текущем сезоне являются ориентировочными и могут варьироваться.

Напомним, по ходу нынешнего сезона российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. На счету российского форварда 812 заброшенных шайб. До рекорда легендарного Уэйна Гретцки российскому хоккеисту осталось забросить 82 шайбы.