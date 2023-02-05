Кросби — о погоне Овечкина за Гретцки: 15 лет назад сказал бы, что без шансов
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Если бы мне задали этот вопрос 15 лет назад, я бы подумал, без шансов. Но теперь он заходит на этот рекорд», — цитирует Кросби ESPN.
Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру. У Овечкина действует контракт ещё три с половиной года.
Ранее Овечкин заявлял о том, что сомневается, что может побить рекорд Гретцки, и просто старается забрасывать шайбы в каждом матче.
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