Овечкин — о карьере: если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что стремится к установлению различных рекордов и хочет быть лучшим. Это мотивирует его продолжать карьеру в 37 лет.

«Иногда смотришь на достижения… Но я ещё не закончил. Если ты что-то делаешь, то всё время должен быть лучшим. Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай», — цитирует Овечкина ESPN.

Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 82 шайбы. Россиянин в текущем сезоне НХЛ стал лидером в истории лиги по броскам в створ ворот. Овечкин является автором многочисленных рекордов НХЛ.