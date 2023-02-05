Овечкин — о карьере: если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что стремится к установлению различных рекордов и хочет быть лучшим. Это мотивирует его продолжать карьеру в 37 лет.
«Иногда смотришь на достижения… Но я ещё не закончил. Если ты что-то делаешь, то всё время должен быть лучшим. Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай», — цитирует Овечкина ESPN.
Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 82 шайбы. Россиянин в текущем сезоне НХЛ стал лидером в истории лиги по броскам в створ ворот. Овечкин является автором многочисленных рекордов НХЛ.
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