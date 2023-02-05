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Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию

Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию
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Игорь Гришин покинул пост главного тренера ХК «Спартак» по собственному желанию, сообщает пресс-служба московского клуба. Руководство клуба приняло отставку Гришина и поблагодарило специалиста за работу с основной командой.

Сообщается, что Гришин продолжит работу в системе «Спартака» и в ближайшее время прибудет в расположение «Химика». Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Борисович Заварухин.

Напомним, после проигранного матча с «Нефтехимиком» (2:3) Гришин заявлял о возможной отставке. Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на три очка. «Спартак» проиграл четыре матча подряд. Следующий матч московский клуб проведёт 7 февраля на выезде с минским «Динамо».

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