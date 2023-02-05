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Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?

Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?
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Руководство «Спартака» объявило об отставке Игоря Гришина с поста главного тренера команды. Сообщается, что Гришин продолжит работу в системе «Спартака» и в ближайшее время прибудет в расположение «Химика». Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Борисович Заварухин.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?»

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив на этом посту Бориса Миронова. Московский клуб под его руководством начал с восьми побед в девяти матчах. Однако затем команда стала часто проигрывать серии матчей и опустилась на девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на три очка.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Следующий матч московский клуб проведёт 7 февраля на выезде с минским «Динамо».

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