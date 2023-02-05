Депутат Свищёв: Гашек просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который подверг критике участие россиян в Матче звёзд НХЛ.
«Гашек — стареющий спортивный пенсионер. Особенно удивительны его высказывания в связи с тем, что со многими нашими ребятами он играл в НХЛ и знаком лично. Проблема в том, что Гашек так и не стал политиком, а не то был бы дальновиднее. Он был звездой мирового уровня, а сейчас просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».
В звёздном уикенде НХЛ приняли участие девять россиян, что стало национальным рекордом. Ранее Гашек назвал участие российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ «отвратительной рекламой спецоперации» (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
- 5 февраля 2023
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