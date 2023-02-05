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В тренерский штаб «Сочи» вошёл чемпион России Сергей Воронов

В тренерский штаб «Сочи» вошёл чемпион России Сергей Воронов
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Хоккейный клуб «Сочи» объявил об изменении в тренерском штабе клуба. Сергей Воронов вошёл в тренерский штаб «Сочи» и будет отвечать за работу с защитниками, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что контракт с специалистом подписан до конца текущего сезона.

Сергей Воронов – воспитанник московского «Динамо», в составе родного клуба становился двукратным чемпионом и обладателем Кубка МХЛ (1993, 1995), серебряным призёром чемпионата МХЛ (1994), финалистом Кубка Европы (1993) и финалистом Евролиги (1998). В 2001 году защитник стал чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга». Также он играл за клубы североамериканских лиг, «Слован» (Братислава, Словакия), «Милан» (Милан, Италия), «Северсталь», «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь», «Крылья Советов», «Титан».

Тренерскую карьеру Воронов начал в школе московского «Динамо», затем работал в ХК МВД (Балашиха), воронежском «Буране» и тульской «Академии Михайлова».

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