Тренер «Адмирала» Тамбиев: восемь-то очков тяжело взять у Мартемьянова, шесть — нормально

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:2 ОТ).



«Боевая, хорошая игра. Совершенно равная игра. Нам не повезло в овертайме. Соперник наказал нас. Мы не забили, а нам забили. Хотя там вопрос. С Гутиком очень спорный момент в овертайме. Но что сделаешь… Я на это повлиять не могу. Очко нам пригодится, идёт неистовая борьба за плей-офф. Думаю, очко не помешает. Жалко, что не два.



Во время первого пропущенного гола команда встала? Неправильно сыграли в меньшинстве. Мы знали действиях Бека в большинстве. Неправильно сыграли, за это нас Бек наказал.



Поставили Хомченко? Потому что поставили. Хомченко играл хорошо.



Насколько доволен игрой в своей зоне? «Адмирал» играет в такой хоккей в этом сезоне. Мне сегодня понравилась системность игры и выполнение. Ребята всё, что мы от них требуем, что вкладываем, выполняют. Это наш хоккей.



За счёт чего удаётся вытаскивать концовки с «Сибирью»? Равная игра, на гол-то мы сегодня наработали, если так объективно говорить. По нашей статистике мы проиграли 30 на 32 – то, что мы считаем. Может, это разнится со статистикой КХЛ, но на гол мы наработали. Одно большинство было у нас – молодцы, реализовали. Хорошая игра, боевая. «Сибирь» хорошая команда, добротная, конкретная, здесь всем нелегко играть. Мы у «Сибири» шесть очков взяли в этом сезоне, я думаю, это неплохо для «Адмирала». Восемь-то тяжело взять у Мартемьянова, шесть — нормально. Двигаемся дальше, поедем в следующий город.



В начале второго периода было преимущество у команды? Два удаления и пропущенный гол. Нахватали удалений. Даже не два, а три удаления – там всё по делу, надо сдерживать себя в удалениях. Цена очень высока, вот «Сибирь» нас наказала за наши нарушения правил», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме «Сибирь» сломила сопротивление «Адмирала» в овертайме домашнего матча