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«Барыс» обыграл ЦСКА в овертайме в матче с 11 голами. Михайлис набрал пять очков

«Барыс» обыграл ЦСКА в овертайме в матче с 11 голами. Михайлис набрал пять очков
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали гости.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова. На 16-й минуте периода восстановил равенство в счёте Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса. На последней минуте периода вновь вывел гостей вперёд Никита Нестеров.

На третьей минуте второго периода счёт 3:1 сделал Николай Макаров. На 10-й минуте периода сократил отставание до минимума Егор Петухов с передач Нельсона Ножье и Дмитрия Шевченко. В конце периода четвёртую шайбу в ворота гостей забросил Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Константина Окулова.

На 45-й секунде третьего периода счёт 4:3 сделал Антон Сагадеев с передач Джереми Бракко и Никиты Михайлиса. Спустя шесть минут вновь сделал счёт равным Антон Сагадеев с передач Михаила Рахманова и Никиты Михайлиса. На 11-й минуте периода вывел ЦСКА вперёд Владислав Каменев. Через 24 секунды счёт 5:5 сделал Никита Михайлис.

В овертайме победу гостям принёс Никита Михайлис.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Каменев (Окулов, Плотников) – 10:28 (5x4)   1:1 Савицкий (Михайлис) – 16:00 (5x5)   2:1 Нестеров – 19:18 (5x5)   3:1 Макаров – 22:40 (5x5)   3:2 Петухов (Ножье, Шевченко) – 29:54 (5x5)   4:2 Мамин (Григоренко, Окулов) – 39:38 (5x4)   4:3 Сагадеев (Бракко, Михайлис) – 40:45 (5x5)   4:4 Сагадеев (Рахманов, Михайлис) – 46:40 (5x5)   5:4 Каменев (Плотников, Мамин) – 50:28 (5x5)   5:5 Михайлис (Рахманов, Сагадеев) – 50:51 (5x5)   5:6 Михайлис (Шевченко, Грант) – 60:17 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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