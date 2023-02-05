Грег Айрленд рассказал о плане «Куньлуня» на матч с «Ак Барсом»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) и оценил игру голкипера своего клуба Цзэхао Суня, который вышел по ходу матча.

«Понравилось, какую работу ребята провели, их упорство меня порадовало. В первом периоде уступали 0:3, совершили несколько ошибок, получили удаления, но и у нас было несколько хороших моментов. «Ак Барс» – сильный соперник, после смены тренера дела у них пошли гораздо лучше. Если удаляться, такая команда будет пользоваться этим, против таких соперников нужно играть более дисциплинированно. Игра сложилась не в нашу пользу, но ребята боролись до конца. Неприятно проигрывать с таким большим счётом, но и мы создавали моменты, в какие-то отрезки соперник немного тоже терялся. Шайба не шла в ворота, а у «Ак Барса» шла. Если говорить более серьёзно, мы по ходу сезона в равных составах много не забиваем, над этим стоит поработать. Мы хотели не давать сопернику много владеть шайбой, мы работали над бэкчеком и форчеком, чтобы «Ак Барс» откатывался, не давать им разгоняться – об этом мы говорили перед матчем. Нужно было улучшить работу в зоне защиты, поскольку соперники получали возможность для контратак.

Что касается Цзэхао Суня, он провёл хорошую работу. В целом мы довольны всеми нашими вратарями. Если говорить о количестве игрового времени для Суня, мы стараемся дать ему шансы, чтобы он смог развиваться и расти», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.

«Куньлунь» после поражения занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Запада, имея в активе 45 очков.