12 из 16 хоккеистов НХЛ хотели бы увеличить время овертайма «3х3» до 10 минут

Североамериканское издание The Athletic провело опрос среди игроков на тему продления времени овертайма в Национальной хоккейной лиге до 10 минут.

12 хоккеистов лиги положительно ответили на вопрос о том, нужно ли увеличить до 10 минут проведение овертайма в формате «3х3», чтобы сократить число игр, в которых победитель определяется в серии буллитов. Четыре игрока высказались отрицательно на этот счёт.

«Не знаю, кто хочет смотреть буллиты. Есть возможности посмотреть, как особенные хоккеисты играют «3х3» при большом количестве свободного пространства на льду. Я не знаю, кто бы хотел, чтобы это переходило в буллитную серию. Если продлить овертайм до 10 минут, победный гол будет забит. Играть «3х3» – очень весело», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.