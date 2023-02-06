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НХЛ включила эпизоды с 4-летним сыном Овечкина в топ-10 моментов Матча звёзд

НХЛ включила эпизоды с 4-летним сыном Овечкина в топ-10 моментов Матча звёзд
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НХЛ на своём сайте назвала самые запоминающиеся моменты Матча звёзд. Уик-энд состоялся во Флориде. В финальном матче сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Центрального дивизиона.

Лига выделила десять основных эпизодов. В это число было включено участие Сергея – сына Александра Овечкина – в мастер-шоу Матча звёзд. Сергей, Александр и Сидни Кросби втроём выполнили буллит, сын Овечкина нанес бросок по воротам Роберто Луонго.

Также лига отметила то, что Овечкин и Кросби в одном сочетании выходили на лёд в ходе Матча звёзд. Хоккеисты представляли Столичный дивизион, в том числе отметились результативными бросками с передач друг друга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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