Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что Капризов не любит находиться в центре внимания

Наставник «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон отметил скромность, которую демонстрирует российский форвард Кирилл Капризов в общении со СМИ.

«Кириллу не нравится быть в центре внимания. Он не хочет раздавать интервью, в чём я его не виню. Он хочет заниматься своим любимым делом. Капризов хочет играть в хоккей, потому что любит его.

Он всё хорошо понимает: кто он такой, что он делает. В последнее время он даже стал немного общаться с журналистами. Кирилл – настоящий профессионал, и мы рады, что он представляет «Миннесоту», — приводит слова Эвасона West Central Tribune.

Капризов не принял участия в конкурсе Матча звёзд на скорость. В двух матчах за Центральный дивизион россиянин очков не набрал, он завершил звёздный уикенд с показателем полезности «-3».