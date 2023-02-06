Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что Капризов не любит находиться в центре внимания

Наставник «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон отметил скромность, которую демонстрирует российский форвард Кирилл Капризов в общении со СМИ.
«Кириллу не нравится быть в центре внимания. Он не хочет раздавать интервью, в чём я его не виню. Он хочет заниматься своим любимым делом. Капризов хочет играть в хоккей, потому что любит его.
Он всё хорошо понимает: кто он такой, что он делает. В последнее время он даже стал немного общаться с журналистами. Кирилл – настоящий профессионал, и мы рады, что он представляет «Миннесоту», — приводит слова Эвасона West Central Tribune.
Капризов не принял участия в конкурсе Матча звёзд на скорость. В двух матчах за Центральный дивизион россиянин очков не набрал, он завершил звёздный уикенд с показателем полезности «-3».
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