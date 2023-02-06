«Бродо начал плакаться в НХЛ: «Я не вижу его глаза». Овечкин — о своём тонированном визоре

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как экс-голкипер «Нью-Джерси Девилз» и «Сент-Луис Блюз Мартин Бродо жаловался на его визор темного цвета.

«Бродо начал плакаться в лигу: «Я не вижу его глаза». О чём ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь» – сказал Овечкин в интервью бывшему вратарю Кевину Уиксу.

Российский нападающий «Вашингтона» дебютировал в НХЛ в 2005 году и в те времена запомнился ярким стилем своей экипировки – Александр играл в шнурках жёлтого цвета, а его визор на шлеме был затонирован. Овечкин считает, что Бродо и другие вратари пожаловались Гэри Беттмэну.

Фото: washingtonhockeynow.com

НХЛ запретила носить тёмные визоры в 2006 году. «Верни их, Гэри», – пошутил Овечкин.