Пашков — об отставке Светлова: в «Сочи» погорячились. Пошли эксцессы со стороны Мичкова

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков высказался об отставке Сергея Светлова с поста главного тренера «Сочи».
«Отставку Сергея Светлова считаю крайне поспешной. Наверное, на эмоциях перед лицом спонсоров на кого-то нужно было списать серию поражений, вот и нашёлся крайний.
Во многих матчах со Светловым «Сочи» мне нравился. Сергей — наша, «динамовская», школа, в которой мелочей не бывает, как и временщиков. Было видно, какой курс развития взял тренер и на кого он делает ставку — прежде всего на молодёжь. Тот же Мичков прибавлял с каждым матчем, регулярно вызывались из МХЛ совсем мальчишки. Да, не было стабильного результата, но с лидерами КХЛ — СКА, ЦСКА, «Локомотивом», «Магниткой», Уфой — южане играли практически на равных. Кстати, последние три клуба «Сочи» при Светлове как раз победил, это показатель.
А теперь «Сочи» действует в стиле «кто в лес, кто по дрова». Вряд ли случайно пошли эксцессы со стороны Мичкова, меньше стало доверия молодёжи. Думаю, в «Сочи» уже поняли, что погорячились», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
Напомним, «Сочи» отправил главного тренера Светлова в отставку 20 января 2023 года.
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