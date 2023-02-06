КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на своём сайте назвала имена лучших игроков 22-й игровой недели.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Янис Калниньш («Амур»), одержавший две победы в четырёх матчах недели, а ещё в одной игре команды добилась успеха в серии бросков. По воротам Калниньша было нанесено 134 броска (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,52%. Коэффициент надёжности составил 1,46. В игре с «Сибирью» Калниньш сыграл на ноль. Ранее Калниньш признавался лучшим на 12-й неделе сезона-2016/2017 в составе рижского «Динамо» и на 5-й неделе сезона-2019/2020 в составе «Йокерита».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Григорий Дронов («Металлург»), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели. Дронов отличался в каждом матче недели, а в игре с «Трактором» Дронов стал автором победной шайбы в овертайме. Также на его счету пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Марат Хуснутдинов (СКА), набравший 6 (2+4) очков в трёх матчах недели. Нападающий набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Ак Барсом» записал в свой актив 4 (1+3) очка. Также на его счету два силовых приёма и семь заблокированных бросков. Шайба в матче с «Ак Барсом» стала победной для его команды.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Герман Точилкин («Куньлунь Ред Стар»), набравший 2 (2+0) очка в трёх матчах недели. Также на его счету два силовых приёма и два заблокированных броска. Точилкин стал пятым игроком китайской команды, признававшимся лучшим новичком по итогам недели. Ранее ими становились Павел Воробей (дважды), Герман Шапорев, Алексей Торопченко и Александр Перевалов.