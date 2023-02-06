Экс-директор «Трактора»: Волков сомневался о приходе в команду, потому что клуб развален

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал про назначение Алексея Волкова на пост генерального менеджера клуба.

«Волков – квалифицированный менеджер, работал в «Авангарде», с которым стал чемпионом. Но что генменеджер сможет сделать в такой ситуации? Игроков на рынке нет. Нужны очень большие деньги, чтобы их покупать. Насколько я знаю, Волков долго сомневался. Потому что клуб развален, здесь предстоит очень тяжёлая работа. То, что говорят, что Челябинск – хоккейный город, это заблуждение. В школах плохое положение, не хватает катков. Поэтому и нет сильных игроков в «Белых Медведях» и «Челмете». В сезоне КХЛ ситуация тоже тревожная. Произойдет чудо, если «Трактор» выйдет в плей-офф. Шансов совсем мало. Еще и выбыл Антон Бурдасов. Я уже замечал, что он бережёт себя. Видимо, играл с незалеченной травмой, и теперь она усугубилась. Бурдасов если выйдет, то уже в конце регулярки, и ему нужно будет время, чтобы набрать форму.



И я однозначно убеждён, что тренерский штаб «Трактора» надо менять. Целый год Анвар Гатиятулин не может справиться с ситуацией. В «Трактор» сейчас приходят игроки, которые хотят не работать, а только получать деньги, потому что знают, что от них здесь ничего требовать не будут. Это раньше можно было спокойно найти легионеров на рынке – Лукаша Седлака, Томаша Гику и других. Сейчас надо учить своих хоккеистов играть в хоккей. Поэтому нужен тренерский штаб, который умеет это делать. В современных условиях клубу снова придется обращать внимание на собственных воспитанников, также искать игроков в Челябинской области и в других регионах и воспитывать их. Вот в «Ак Барсе» не побоялись сменить тренера, и команда теперь на первом месте на Востоке. И если это будет неизвестный широкой публике специалист, ничего страшного нет. Гатиятулин до назначения в «Трактор» тоже был малоизвестен. В Челябинске нужен тренер, который умеет развивать хоккеистов и знает, как играть в активный хоккей», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Ранее Волков занимал пост генерального менеджера в «Авангарде», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина.