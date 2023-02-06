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Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов творит чудеса, гроза СКА Никитин вернулся в четвёрку лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов творит чудеса, гроза СКА Никитин вернулся в четвёрку лучших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Стоит отметить, что в этом выпуске рейтинга не участвует тренер «Спартака». Игорь Гришин уволился в конце прошлой недели, а Алексей Заварухин после этого ещё не отработал ни одного матча в роли исполняющего обязанности наставника красно-белых.

1 (2)Игорь Ларионов«Торпедо»
2 (1)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
3 (3)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
4 (6)Игорь Никитин«Локомотив»
5 (5)Роман Ротенберг
СКА
6 (4)Алексей Кудашов
«Динамо» М
7 (7)Вячеслав Буцаев
«Витязь»
8 (9)Вадим Епанчинцев
«Амур»
9 (8)Олег Леонтьев
«Нефтехимик»
10 (10)Сергей Фёдоров
ЦСКА
11 (16)Андрей Разин
«Северсталь»
12 (11)Михаил Кравец
«Авангард»
13 (13)Леонид Тамбиев
«Адмирал»
14 (12)Виктор Козлов
«Салават Юлаев»
15 (14)Николай Заварухин
«Автомобилист»
16 (15)Илья Воробьёв
«Металлург»
17 (19)Крэйг Вудкрофт
«Динамо» Мн
18 (21)Анвар Гатиятулин
«Трактор»
19 (17)Андрей Скабелка
«Барыс»
20 (20)Грег Айрленд
«Куньлунь»
21 (22)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
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