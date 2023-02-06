Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов творит чудеса, гроза СКА Никитин вернулся в четвёрку лучших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
Стоит отметить, что в этом выпуске рейтинга не участвует тренер «Спартака». Игорь Гришин уволился в конце прошлой недели, а Алексей Заварухин после этого ещё не отработал ни одного матча в роли исполняющего обязанности наставника красно-белых.
|1 (2)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|2 (1)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|3 (3)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|4 (6)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|5 (5)
|Роман Ротенберг
|СКА
|6 (4)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|7 (7)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|8 (9)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|9 (8)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|10 (10)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|11 (16)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|12 (11)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|13 (13)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|14 (12)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|15 (14)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|16 (15)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|17 (19)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|18 (21)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|19 (17)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|20 (20)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|21 (22)
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
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