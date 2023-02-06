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Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ, турнирные расклады, кто попадёт в плей-офф КХЛ на Западе и Востоке, разбор

«Спартак» обречён, а «Ак Барс» приговорит «Амур»? Как меняются расклады перед плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Как меняются расклады перед плей-офф КХЛ
Комментарии
Плотность в таблице конференций стала меньше, но главные интриги на Западе и Востоке по-прежнему актуальны.

Пару недель назад мы фиксировали невероятную плотность в таблицах конференций КХЛ (особенно на Востоке) и рассуждали о мощных интригах последнего месяца регулярного чемпионата. За прошедшее время ситуация чуть изменилась, всё-таки произошло некое расслоение, однако все главные вопросы на финише регулярки по-прежнему остаются актуальными.

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Как распределятся места в топ-5 на Западе?

Первая пятёрка западных клубов (СКА, ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо» М) уже обеспечила себе участие в плей-офф. Также понятно, что петербуржцы никому не отдадут первое место не только в конференции, но и во всей лиге.

Так что какие-то интриги внутри этой пятёрки могут показаться несущественными и притянутыми за уши, однако согласитесь, что между, например, вторым и пятым местом в таблице существует большая разница: второе даёт выход в первом раунде на «Спартак»/«Северсталь»/«Динамо» Мн, пятое – на «Динамо» М/«Локомотив»/«Торпедо»/ЦСКА, да ещё и с огромной вероятностью выводит на СКА в случае прохождения во второй раунд. Словом, за потенциально более лёгкую сетку клубам есть смысл побороться.

Место в конференцииКомандаИгрыОчки
2«Торпедо»5982
3ЦСКА5981
4«Локомотив»6180
5«Динамо» М5977

Оставшиеся матчи

«Торпедо»: «Адмирал» (д), «Северсталь» (г), «Спартак» (д), «Сибирь» (д), «Динамо» Мн (г), ЦСКА (г), «Северсталь» (д), «Авангард» (г), «Трактор» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 91, 3-е место Запада.

ЦСКА: «Салават Юлаев» (г), «Авангард» (г), «Динамо» М (г), «Локомотив» (д), «Локомотив» (г), «Торпедо» (д), «Спартак» (г), «Динамо» М (д), «Северсталь» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 92, 2-е место Запада.

«Локомотив»: «Амур» (д), «Динамо» М (д), «Северсталь» (г), ЦСКА (г), ЦСКА (д), «Авангард» (г), «Барыс» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 88, 5-е место Запада.

«Динамо» М: ХК «Сочи» (д), «Локомотив» (г), ЦСКА (д), «Спартак» (г), «Спартак» (г), «Витязь» (г), «Витязь» (д), ЦСКА (г), «Спартак» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 89, 4-е место Запада.

Предполагаемый прогноз – это, конечно, тычок пальцем в небо. Однако есть основания полагать, что именно «Торпедо» и ЦСКА поспорят за вторую строчку, а «Локомотив» и «Динамо» разыграют между собой право начинать серию первого раунда на домашней площадке. И календарь у бело-голубых явно попроще, чем у ярославцев — как в плане логистики, так и в плане силы соперников.

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Кто попадёт в плей-офф на Западе?

Располагающийся на шестой строчке «Витязь» ещё официально не обеспечил себе кубковую весну, однако команде Вячеслава Буцаева будет трудно потерять место в плей-офф, равно как и изменить стартовую позицию. От пятой строчки балашихинцы отстают на семь очков, отрыв от седьмой позиции – восемь баллов, а играть всем осталось примерно по восемь-девять матчей. Будем откровенны, куда-то сдвинуться «Витязю» практически нереально, так что желающие попасть на подмосковный коллектив в плей-офф уже могут выцеливать третью строчку в таблице.

Ну а «Северсталь», «Динамо» Мн и «Спартак» ведут игру под названием «Третий лишний». Пока в ней проигрывают красно-белые, но им может помочь встряска в виде второй за сезон отставки главного тренера.

Место в конференцииКомандаИгрыОчки
7«Северсталь»5962
8«Динамо» Мн6061
9«Спартак»5958

Оставшиеся матчи

«Северсталь»: «Куньлунь» (д), «Торпедо» (д), «Амур» (д), «Локомотив» (д), «Спартак» (г), «Витязь» (г), «Торпедо» (г), ХК «Сочи» (г), ЦСКА (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 72, 7-е место Запада.

«Динамо» Мн: «Спартак» (д), «Трактор» (г), «Автомобилист» (г), «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Торпедо» (д), «Трактор» (д), «Витязь» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 68, 8-е место Запада.

«Спартак»: «Динамо» Мн (г), ХК «Сочи» (г), «Торпедо» (г), «Динамо» М (д), «Динамо» М (д), «Северсталь» (д), «Металлург» (д), ЦСКА (д), «Динамо» М (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 67, 9-е место Запада.

ХК «Спартак»

ХК «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Череповчане в наилучшей диспозиции: идут на седьмом месте, набрали ход в последних матчах, а календарь оставшихся игр дарит встречи с «Куньлунем» и «Сочи», да ещё и с «Амуром», который приедет в Череповец в конце выездной серии на Западе. В общем, оставить без плей-офф «Северсталь» может только сама себя.

У Минска из этой троицы самый нелёгкий календарь, «зубрам» предстоит четырёхматчевый урало-сибирский выезд. Но «Динамо» сейчас «везёт» «Спартаку» три очка преимущества, и этот гандикап должен в итоге спасти белорусов от пролёта мимо плей-офф. Не исключаю, что у минчан и красно-белых окажется даже одинаковое количество очков, и придётся считать дополнительные показатели.

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Как распределятся места в кубковой восьмёрке на Востоке?

Две недели назад на лидерство в конференции реально претендовали как минимум пять команд, а отрыв от первого до шестого места покрывался при определённых раскладах примерно за две игры. Сейчас же «Ак Барс» и «Сибирь» ушли в отрыв от забуксовавших конкурентов (хотя по потерянным очкам лидер конференции – «Автомобилист»), при этом назревает разрыв между топ-5 и остальными: занимающий шестое место «Салават» уже ближе к седьмому «Адмиралу», чем к пятому «Авангарду».

Место в конференцииКомандаИгрыОчки
1«Ак Барс»6077
2«Сибирь»6077
3«Автомобилист»5873
4«Металлург»5972
5«Авангард»5972
6«Салават Юлаев»5969
7«Адмирал»5967

Оставшиеся матчи

«Ак Барс»: «Нефтехимик» (г), «Амур» (д), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Металлург» (д), «Авангард» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 88, 1-е место Востока.

«Сибирь»: «Трактор» (д), «Металлург» (д), «Торпедо» (г), СКА (г), «Салават Юлаев» (г), «Барыс» (д), «Салават Юлаев» (д), «Автомобилист» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 86, 2-е место Востока.

«Автомобилист»: «Витязь» (д), СКА (д), «Динамо» Мн (д), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Салават Юлаев» (д), «Трактор» (д), «Сибирь» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 84, 3-е место Востока.

«Металлург»: СКА (д), «Витязь» (д), «Сибирь» (г), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (д), «Спартак» (г), «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (г), «Салават Юлаев» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 82, 5-е место Востока.

«Авангард»: ЦСКА (д), СКА (д), «Динамо» Мн (д), «Салават Юлаев» (д), «Нефтехимик» (д), «Барыс» (д), «Локомотив» (д), «Торпедо» (д), «Ак Барс» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 83, 4-е место Востока.

«Салават Юлаев»: ЦСКА (д), «Куньлунь» (д), «Витязь» (д), ХК «Сочи» (г), «Авангард» (г), «Сибирь» (д), «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 80, 6-е место Востока.

«Адмирал»: «Торпедо» (г), «Нефтехимик» (г), «Трактор» (г), «Ак Барс» (д), «Ак Барс» (д), «Автомобилист» (д), «Автомобилист» (д), «Амур» (д), «Амур» (г).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 75, 7-е место Востока.

Зинэтула Билялетдинов

Зинэтула Билялетдинов

Фото: РИА Новости

Очень много интересных матчей среди восточных команд на финише регулярки, но я не думаю, что как-то кардинально изменится текущая расстановка. Тенденция на увеличение овертаймов налицо (о причинах каждый может судить сам), то есть команды сейчас редко уходят со льда без набранных очков, что и даёт повод предположить, что кому-то кого-то обойти будет проблематично, хоть и разрыв плёвый.

Интересная ситуация у «Ак Барса». Казанцы претендуют на первое место в конференции, и, конечно, при таком исходе в первом раунде им бы хотелось избежать в соперниках «Амур», чтобы исключить ещё как минимум одну поездку на Дальний Восток за месяц. И волею календаря на финише регулярки подопечным Зинэтулы Билялетдинова трижды играть с «тиграми» — в этих матчах «Ак Барс» может убить двух зайцев сразу (приблизить первое место и забрать столь нужные хабаровчанам для плей-офф очки), но понятно, что «Амур» будет сражаться отчаянно и до последнего, особенно на домашней площадке.

«Сибирь» с её умением почти всегда цепляться за очки должна быть как минимум второй, а также констатируем, что уже сейчас близок вариант Восточной «классики» в первом раунде – «Авангард» против «Магнитки». «Металлург» сейчас лишь по количеству побед в основное время опережает «ястребов», но омичам предстоит восемь подряд домашних матчей, за счёт которых подопечные Михаила Кравца способны как минимум обеспечить начало плей-офф на своём льду. А то и подняться повыше четвёртой позиции, но вовсе не факт, что «Автомобилист» на финише регулярки будет стабильно терять очки.

Кто попадёт в плей-офф на Востоке?

Битва за восьмую строчку в конференции продолжается, но сейчас в ней наметились фавориты и аутсайдеры. «Амур» и «Нефтехимик» здорово проводят большинство последних матчей, и всё идёт к тому, что именно эти команды оспорят право играть весной. У «Трактора» и «Барыса» дела значительно хуже, хотя понятно, что ещё далеко не всё потеряно.

Место в конференцииКомандаИгрыОчки
8«Амур»5963
9«Нефтехимик»6061
10«Барыс»6259
11«Трактор»6059

Оставшиеся матчи

«Амур»: «Локомотив» (г), «Ак Барс» (г), «Северсталь» (г), «Автомобилист» (д), «Автомобилист» (д), «Ак Барс» (д), «Ак Барс» (д), «Адмирал» (г), «Адмирал» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 71, 9-е место Востока.

«Нефтехимик»: «Ак Барс» (д), «Адмирал» (д), «Витязь» (д), «Металлург» (г), «Авангард» (г), ХК «Сочи» (д), «Металлург» (д), «Куньлунь» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 72, 8-е место Востока.

«Барыс»: СКА (д), «Динамо» Мн (д), «Куньлунь» (г), «Авангард» (г), «Сибирь» (г), «Локомотив» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 66, 11-е место Востока.

«Трактор»: «Сибирь» (г), «Динамо» Мн (д), «Адмирал» (д), ХК «Сочи» (д), СКА (г), «Динамо» Мн (г), «Автомобилист» (г), «Торпедо» (д).
Прогноз по очкам на конец регулярки: 68, 10-е место Востока.

Прямо сейчас «Амур» имеет преимущество над «Нефтехимиком», но календарь нижнекамцев выглядит намного более простым, чем у хабаровчан. «Волкам» предстоит шесть домашних встреч, а игры на своей площадке с «Куньлунем» и «Сочи» в конце февраля вообще похожи на подарок. «Тигров» же ждут и тяжелейший западный выезд, и три матча с «Ак Барсом», и двухраундовая бескомпромиссная сеча с «Адмиралом». Словом, есть все основания предполагать, что в плей-офф-таки заскочит «Нефтехимик».

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«Барыс» и особенно «Трактор», конечно, ещё рано скидывать со счетов, но нет ощущения, что на финише регулярки эти клубы способны на подвиг.

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