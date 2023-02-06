Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Рашевским

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с Дмитрием Рашевским. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

«Дмитрий Рашевский — воспитанник системы «Динамо» Санкт-Петербург, выпускник СДЮШОР «Динамо», прошедший все ступени клубной структуры. Весной 2020 года был признан лучшим снайпером всего сезона в Молодёжной хоккейной лиге, а осенью того же года дебютировал в Высшей лиге, не пропустил ни одной встречи первого круга чемпионата, параллельно подключаясь к игре за молодёжную команду. В ВХЛ Рашевский забросил 11 шайб, в том числе оформив покер в матче с ХК «Тамбов», что является пока самым громким успехом Рашевского перед шагом в КХЛ. После перехода в систему московского «Динамо» стал обладателем Кубка Харламова весной 2021 года.



На сегодняшний день форвард проводит полноценный второй сезон в основной команде бело-голубых и является одним из лучших снайперов «Динамо» текущего сезона. Всего в КХЛ Дмитрий сыграл 130 матчей и набрал 69 (33+36) очков при показателе полезности «+22», — сказано в сообщении на сайте.

Бело-голубые после 59 матчей набрали 77 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.