Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с двумя игроками

«Металлург» в своём официальном телеграм-канале объявил о продлении контрактов с двумя игроками.

«Магнитка» продлила контракт с нападающим Павлом Акользиным. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года – до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне на счету Акользина 49 игр за «Металлург» и 13 (9+4) очков при показателе полезности «+5». В среднем Павел проводит на льду 12 минут. Также форвард является лидером команды по количеству голов в меньшинстве – на счету форварда четыре шайбы. Всего в КХЛ Павел сыграл 336 встреч и заработал 66 (33+33) очков.

Ещё одним хоккеистом, с которым продлён контракт, стал Алексей Маклюков. Соглашение с 29-летним игроком также рассчитано на два года – до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне на счету Маклюкова 58 игр за «Металлург» и 8 (3+5) очков при среднем игровом времени 17 минут и 24 секунды. Всего в КХЛ Алексей сыграл в 371 матче и набрал 68 (13+55) очков при общем показателе полезности «+28».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома со СКА 7 февраля.