Рашевский — о продлении контракта: я патриот «Динамо», клуб — мой приоритет

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал продление контракта с бело-голубыми.

«Главный фактор в продлении контракта? Наверное, это всё-таки анализ собственной игры. И мнение родителей. По этим причинам и решил продлить контракт. Буквально месяц назад мы списались с агентом, он рассказал мне о полученном предложении. Мы всё обговорили и решили подписать.

Почему не стал ждать межсезонья? Потому что «Динамо» — мой приоритет. Можно сказать, что я вообще патриот «Динамо». Этот клуб дал мне большие возможности. Я всю профессиональную карьеру играю за «Динамо», и мне хотелось остаться здесь», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно будет прочитать завтра на «Чемпионате» в 10:00.