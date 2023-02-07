Рашевский ответил на вопрос, обижают ли его разговоры об игровой зависимости от О’Делла

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский ответил на вопрос, обижают ли его разговоры об игровой зависимости от канадского форварда Эрика О’Делла.

«Обижают ли меня разговоры об игровой зависимости от О’Делла? Не обижают. У нас действительно была хорошая тройка с Эриком и Ваней Игумновым. Сначала получил травму Ваня, потом он вернулся, но тут получил травму Эрик. Мы только начали сыгрываться, у нас получалось, и когда посреди сезона выбивает человека, то очень тяжело потом вернуться и заново начать сыгрываться. Да, где-то я согласен с тем, что отсутствие Вани и Эрика меня подкосило. Но всё равно — я профессионал, и у меня уже есть какие-то успехи, какие-то достижения, поэтому я должен сам брать игру в свои руки и показывать результат, что у меня не очень сейчас получается.

О’Делл хорошо делает то, что у меня хуже всего получается. В каком-то роде он дополняет меня. Эрик очень хорошо отбирает шайбу у соперников, очень хорошо выигрывает вбрасывания. То есть мне достаточно встать сзади него, и у меня уже будет шайба для броска, это сразу момент. Выигранное вбрасывание – это очень важно в хоккее. Он очень цепкий игрок, в хорошем смысле злая собака. Он доставляет шайбу мне, выводя на бросок, где-то я вывожу его на бросок. Поэтому с ним очень приятно играть», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».