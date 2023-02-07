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Форвард «Динамо» Рашевский объяснил, почему считает состав команды чемпионским

Форвард «Динамо» Рашевский объяснил, почему считает состав команды чемпионским
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский объяснил, почему считает состав команды чемпионским.

«Четыре ровных звена? Это очень хорошо, потому что, когда мы брали Кубок с молодёжкой, тогда у нас тоже была очень ровная команда, где исход матча могло решить каждое звено. Поэтому я думаю, что сейчас у нас чемпионский состав. Мы готовы и можем взять этот Кубок.

Прямо чемпионский? Могу сказать, что мы можем проиграть по глупости, сами себе на ошибках, которые случаются из-за молодости. Но точно так же мы можем обыграть любого соперника. Неважно, это ЦСКА, СКА или «Ак Барс». Мы уже это показали в нынешнем сезоне», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

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