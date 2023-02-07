Форвард «Динамо» Рашевский объяснил, почему считает состав команды чемпионским

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский объяснил, почему считает состав команды чемпионским.

«Четыре ровных звена? Это очень хорошо, потому что, когда мы брали Кубок с молодёжкой, тогда у нас тоже была очень ровная команда, где исход матча могло решить каждое звено. Поэтому я думаю, что сейчас у нас чемпионский состав. Мы готовы и можем взять этот Кубок.

Прямо чемпионский? Могу сказать, что мы можем проиграть по глупости, сами себе на ошибках, которые случаются из-за молодости. Но точно так же мы можем обыграть любого соперника. Неважно, это ЦСКА, СКА или «Ак Барс». Мы уже это показали в нынешнем сезоне», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».