Лидер московского «Динамо» назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ.
«Думаю, что основная причина лежит в количестве матчей, потому что многие игроки во многих командах физически дольше восстанавливаются после проведённых встреч. Поэтому здесь всё зависит от восстановления и от ментальности. Как ты переключаешься с одной игры на другую, когда матчи идут день через день. На самом деле, очень важно быстро забыть проигрыш или победу и уже быть готовым к следующей игре.
Что важнее — физика или психология? Это у всех по-разному. Например, у нас молодая команда, и нам, конечно, нужно быть ментально готовыми, уметь быстро переключаться и перенастраиваться на новую игру. А у опытных команд, где собрано много ветеранов, на первый план выходит вопрос восстановления, потому что ментально они уже давно готовы», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
- 7 февраля 2023
-
11:18
-
11:05
-
10:58
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:28
-
09:15
-
08:57
-
08:40
-
08:15
-
07:36
-
07:22
-
07:21
-
07:00
-
06:30
-
06:25
-
06:15
-
06:11
-
06:04
-
05:54
-
05:41
-
05:30
-
04:35
-
04:02
- 6 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:00
-
22:59
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:48