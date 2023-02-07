Лидер московского «Динамо» назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ.

«Думаю, что основная причина лежит в количестве матчей, потому что многие игроки во многих командах физически дольше восстанавливаются после проведённых встреч. Поэтому здесь всё зависит от восстановления и от ментальности. Как ты переключаешься с одной игры на другую, когда матчи идут день через день. На самом деле, очень важно быстро забыть проигрыш или победу и уже быть готовым к следующей игре.

Что важнее — физика или психология? Это у всех по-разному. Например, у нас молодая команда, и нам, конечно, нужно быть ментально готовыми, уметь быстро переключаться и перенастраиваться на новую игру. А у опытных команд, где собрано много ветеранов, на первый план выходит вопрос восстановления, потому что ментально они уже давно готовы», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».