Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер московского «Динамо» назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ

Лидер московского «Динамо» назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский назвал главную причину непредсказуемого сезона КХЛ.

«Думаю, что основная причина лежит в количестве матчей, потому что многие игроки во многих командах физически дольше восстанавливаются после проведённых встреч. Поэтому здесь всё зависит от восстановления и от ментальности. Как ты переключаешься с одной игры на другую, когда матчи идут день через день. На самом деле, очень важно быстро забыть проигрыш или победу и уже быть готовым к следующей игре.

Что важнее — физика или психология? Это у всех по-разному. Например, у нас молодая команда, и нам, конечно, нужно быть ментально готовыми, уметь быстро переключаться и перенастраиваться на новую игру. А у опытных команд, где собрано много ветеранов, на первый план выходит вопрос восстановления, потому что ментально они уже давно готовы», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

«В «Динамо» чемпионский состав. Мы готовы взять Кубок». Интервью с восходящей звездой КХЛ «В «Динамо» чемпионский состав. Мы готовы взять Кубок». Интервью с восходящей звездой КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023